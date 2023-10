Un alto ufficiale dell’Intelligence dei Pasdaran in Iran ha subito un attentato ed è ora in condizioni critiche. Si tratta di Mohammed Akiki, alto ufficiale del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica in Iran, che durante una sparatoria a Teheran è stato colpito da diversi spari in quello che sembra essere un tentativo di assassinio. Lo rende noto il sito di breaking news Bnn network, ripreso anche dal canale Telegram dello scrittore israeliano Amir Tsarfati. Lo 007 si trova attualmente ricoverato in ospedale in terapia intensiva, le sue condizioni sono critiche a causa delle ferite riportate.

TERKINI ????????: Di Tehran, terdapat cubaan membunuh pegawai perisikan berpangkat tinggi Kor Pengawal Revolusi Islam (IRGC) iaitu Mohammed Akiki. Pegawai itu kini berada dalam keadaan kritikal di unit rawatan rapi, berikutan kecederaan serius yang dialami semasa cubaan membunuh. pic.twitter.com/vKCmo4iXSq — Lensa Geopolitika (@LGeopolitika) October 15, 2023