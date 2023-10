Il Libano si prepara a presentare una denuncia al Consiglio di sicurezza dell’Onu per “l’uccisione intenzionale da parte di Israele del giornalista libanese Issam Abdallah” e per altri giornalisti feriti, ha annunciato il ministero degli Affari esteri libanese. In un comunicato diffuso dall’agenzia governativa di notizie libanese, il ministero degli esteri denuncia “una palese aggressione, un crimine contro la libertà di espressione, contro il giornalismo e i diritti umani” e “attribuisce a Israele la responsabilità dell’attuale escalation” nel sud del Libano. Nel video, il momento prima dell’attacco in cui il gruppo di cronisti è ben visibile con la scritta “press” sui giubbotti.