Evacuati e chiusi per allarme bomba. È quanto accaduto oggi alla reggia di Versailles e al museo del Louvre, a Parigi. È quanto riportato dall’emittente francese FranceInfo. Secondo Bfmtv, che cita una fonte di polizia, il museo ha ricevuto dei messaggi di allarme bomba. Il Louvre, rivolgendosi ai visitatori sulla piattaforma X, ha comunicato che “per motivi di sicurezza, il museo del Louvre chiude le sue porte oggi, sabato 14 ottobre”. Parlando con FranceInfo, il servizio di comunicazione del Louvre ha riferito di “verifiche in corso nell’edificio”, sottolineando che queste misure di sicurezza tengono conto del contesto, a seguito dell’innalzamento del livello di allerta del piano Vigipirate ad ‘allerta attentati’ a seguito dell’attacco con un coltello avvenuto ieri mattina in un liceo di Arras. L’evacuazione rientra nel protocollo abituale in questa situazione, sottolinea FranceInfo.

Quando è stata annunciata l’evacuazione, l’allarme è risuonato in tutto il vasto museo nel centro di Parigi, affacciato sulla Senna, e nei negozi che si trovano nei sotterranei al di sotto della sua caratteristica piramide. La polizia ha recintato il monumento da tutti i lati e l’accesso sotterraneo, mentre turisti e altri visitatori uscivano in massa. I video pubblicati online mostrano persone che uscivano, alcune frettolosamente, altre fermandosi a scattare foto, altre ancora apparentemente confuse su ciò che stava accadendo. Il servizio di comunicazione del Louvre ha dichiarato che nessuno è rimasto ferito e che non è stato segnalato alcun incidente. Il governo francese ha innalzato il livello di allerta e sta dispiegando 7mila soldati per aumentare la sicurezza dopo l’attacco di ieri nel liceo di Arras, dove un ex studente sospettato di radicalizzazione islamica ha ucciso un insegnante e ferito altre tre persone prima di essere catturato. Il governo è anche preoccupato per le ricadute in Francia della guerra tra Israele e Hamas. Il Louvre, che ospita capolavori come la Gioconda, accoglie fra 30mila e 40mila visitatori al giorno. Nel pomeriggio, poi, è stata la volta della reggia di Versailles, con modalità e dinamiche assai simili. Prima il messaggio anonimo che segnalava la presenza di una bomba, poi l’evacuazione e l’arrivo dei gendarmi. Il tutto è accaduto poco dopo le 16.