“Questo potrebbe essere il mio ultimo video”. Inizia così la testimonianza, dalla città di Gaza, dell’ex infermiera scozzese Elizabeth El-Nakla, di origini palestinesi, suocera del premier scozzese Humza Yousef. Il video è stato condiviso proprio dal primo ministro su X. “Ci sono un milione di persone che hanno lasciato le proprie case, i pazienti sono bloccati in ospedale, non riescono a evacuarli. E ancora bombardare. Dov’è finita l’umanità”, si domanda El-Nakla in lacrime.