I sindacati francesi hanno indetto per venerdì 13 uno sciopero nell’ambito di una giornata di protesta “contro l’austerità” e “per i salari e l’eguaglianza donne-uomini”. In prima linea i medici, che scioperano anche in gran parte degli ospedali. Dalle 14, una manifestazione unitaria dei sindacali partirà da place d’Italie.

Il museo del Louvre, il più frequentato al mondo, non ha aperto le porte ai turisti in fila venerdì mattina a causa dell’adesione di “una parte del personale”, ha annunciato la direzione. “Il museo del Louvre non è purtroppo in grado di aprire al momento le sue porte – si legge in un messaggio su X – a causa di un movimento sociale che coinvolge parte del personale. Vi terremo informati dell’evoluzione della situazione appena possibile”.