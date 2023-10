Prima le avrebbero spruzzato del liquido addosso, poi l’avrebbero afferrata per un braccio, trascinandola per diversi metri con l’auto per poi lasciarla a terra: la vittima, una studentessa napoletana di 22 anni, ha riportato escoriazioni alle gambe e fratture multiple agli arti superiori. La vicenda, riportata da Fanpage.it, è avvenuta la sera del 29 settembre al Vomero, nell’area collinare di Napoli. La ragazza, ancora ricoverata in ospedale dopo un’operazione chirurgica, ha poi sporto denuncia, assistita dall’avvocato Antonio Gallinaro. La attende ora una lunga riabilitazione per recuperare la mobilità degli arti.

Come riporta il giornale online, quella sera la giovane stava tornando a casa dopo una cena con un’amica in un locale del Vomero. Giunte in via Renato Lordi, la strada che costeggia la stazione della funicolare centrale e si immette in piazza Fuga, un suv scuro è passato davanti alle due e dall’abitacolo è stato spruzzato un liquido, presumibilmente acqua. Le due amiche hanno sentito gridare “Sono loro, sono loro!”, prima che l’auto si allontanasse dalla scena.

Dopodiché, le ragazze l’hanno rivista all’incrocio con via Donizetti. Avvicinatasi per chiedere spiegazioni, la 22enne si è appoggiata a uno dei finestrini della vettura per parlare con uno dei tre ragazzi a bordo, tutti dall’età apparente di circa 20 anni, ma il conducente ha spinto sull’acceleratore. La giovane è stata quindi trascinata per una decina di metri, forse impigliata in qualcosa, anche se ha avuto la sensazione di essere stata afferrata per un braccio. A qualche metro di distanza la 22enne è quindi caduta, mentre il suv si è fermato poco più avanti per poi ripartire quando lei era ancora a terra.

A quel punto la 22enne è stata soccorsa dalle amiche e portata al pronto soccorso del Cto. Le indagini sono state affidate alla polizia locale, che starebbe cercando di indentificare l’automobile attraverso le registrazioni di alcune telecamere di videosorveglianza. Come si legge su Fanpage.it, sarebbe da escludersi l’ipotesi di precedenti litigi, perché i due gruppi non si conoscevano, così come l’eventualità di uno scippo. Secondo il racconto della ragazza, possibile si sia trattato di uno scherzo, di uno di quelli che vengono diffusi su TikTok: acqua spruzzata sui passanti da un auto che poi si allontana.