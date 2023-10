Il pilota migliore con la moto migliore? Occorrerà aspettare il 2024 per capire se il passaggio di Marc Marquez al team Ducati Gresini della Motogp permetterà all’otto volte campione del mondo di tornare sul tetto del motociclismo internazionale, da cui, tra infortuni e nuovi grandi, manca dal 2019. Intanto, dopo mesi di rumor, oggi è arrivata l’ufficialità del passaggio: Marquez correrà il prossimo mondiale della MotoGp in sella alla Ducati al fianco del fratello Alex. Lo ha ufficializzato il team dando il benvenuto allo spagnolo dopo l’annuncio della sua separazione dalla Honda. “Sono entusiasta di questa nuova sfida. Non è stata una decisione facile perché sarà un grande cambiamento sotto tutti gli aspetti. A volte nella vita bisogna uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova per continuare a crescere. Per quanto riguarda il cambio di moto, so che dovrò adattare molte cose nel mio stile di guida e non sarà facile. Ma sono convinto che tutto il Team Gresini mi aiuterà molto”, ha detto Marquez. “Non vedo l’ora di conoscere la squadra e di iniziare a lavorare con tutti loro. Voglio ringraziare Nadia, Carlo e Michele per la fiducia e il rispetto che mi hanno dimostrato”.

“Per la Gresini Racing è un momento storico. Il fatto che Marc Marquez abbia scelto di correre con noi nella prossima stagione è assolutamente fantastico e sono felicissima di poterlo ufficializzare. In meno di una stagione ci siamo affezionati tantissimo a suo fratello, e alla stessa maniera accoglieremo Marc, convinti che abbia tutto il potenziale per essere subito competitivo in sella alla Desmosedici GP23. Infine un ringraziamento doveroso a Fabio Di Giannantonio per la sua professionalità a cui auguriamo il meglio per il suo proseguo di carriera”, ha sottolineato Nadia Padovani Gresini.

“Tre-quattro mesi fa sembrava impossibile ma nelle ultime settimane era chiaro che fosse quella la direzione. Penso possa essere positivo, Marc troverà la miglior base possibile, si troverà a suo agio e non ci vorrà molto tempo per andare più veloce. Sarà interessante vedere cosa farà e sarà anche una bella competizione per lui”. Così Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, nel corso della conferenza stampa piloti per il Gran Premio di Indonesia, ha commentato il passaggio di Marc Marquez al Team Ducati Gresini. “Credo che guiderà la Ducati per la prima volta nei test di Valencia. Dovrà provare tante cose, ma la nostra moto si adatta a tutti gli stili di guida. E l’anno prossimo avrà un’ottima moto, perché la GP23 è un’ottima moto. Non so se lotterà per il campionato, ma sarà in top 5”, aggiunge. Anche per Jorge Martin – attualmente secondo nel campionato – “è una grande sfida per lui e per noi. Arriva da tanti anni con Honda e non sarà facile. Noi, invece, dovremmo misurarci con uno dei più grandi piloti della storia. Non so che succederà, ma penso che Marc lotterà per il campionato con questa Ducati”.