L’inerzia ora è tutta dalla sua parte: Jorge Martin vince la sprint race del Gp di Indonesia e va in testa al Mondiale MotoGp scavalcando Pecco Bagnaia, che non è andato oltre l’ottava posizione. Lo spagnolo della Ducati Pramac ora ha 7 punti di vantaggio sul campione del mondo in carica, soprattutto ha una forma e un feeling con la moto che a sei Gran Premi dalla fine della stagione lo rendono il favorito per il titolo. Sul podio alle sue spalle le altre due Ducati del team Mooney VR46 di Luca Marini, scattato dalla pole position, e Marco Bezzecchi. Grazie al risultato odierno la Ducati, che ha piazzato ancora una volta tre piloti sul podio, si è aggiudicata ufficialmente il Mondiale costruttori 2023.

Ai piedi del podio Maverick Vinales con un’Aprilia da cui era lecito aspettarsi di più, seguito da Fabio Quartararo ritrovato sulla Yamaha, Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, settimo. I due piloti italiani hanno condotto un’ottima sprint, tenendosi alle spalle proprio Bagnaia, scattato 13esimo. A fine gara il piemontese si è mostrato furioso ai microfoni: “Mi girano i cog…, oggi era tosta, sapevo che sarebbe stata dura partendo così indietro. Mi manca proprio il ritmo i primi giri con la gomma nuova, non riesco a spingere ho una moto molto nervosa”. Bagnaia si sfoga intervistato da Sky Sport, consapevole che il Mondiale gli sta sfuggendo di mano: “Ho mancato la Q2 per niente, lo stesso tempo mi sarebbe valso la seconda fila. Queste cose ogni tanto possono succedere, ma sarebbe stata una gara diversa. Bastianini? L’unico modo per passarlo oggi era buttarlo fuori, ma non è mio modo di vedere le cose e le gare, più di così non riuscivamo a fare oggi”.

La nuova classifica piloti della MotoGp 2023

Martin (Ducati Pramac) 328

Bagnaia (Ducati) 321

Bezzecchi (Ducati VR46) 272

Binder (Ktm) 201

A. Espargaro (Aprilia) 171

Zarco (Ducati Pramac) 162

Vinales (Aprilia) 145

Marini (Ducati VR46) 144

Miller (Ktm) 126

Quartararo (Yamaha) 116