“Quando parlerò…”. Romelu Lukaku da mesi sostiene di avere la sua verità sulla clamorosa rottura con l’Inter, ma poi resta sempre in silenzio. L’attaccante è tornato a punzecchiare la sua ex squadra dal ritiro della nazionale belga: “Se ho mai avuto paura che le cose non andassero bene quest’estate? No, la maggior parte dei presenti mi conosce. Ci sono tanti che pensano di parlare a nome mio. Sono state pubblicate molte sciocchezze. Sapete che non mi piace girare intorno a una cosa. Parlerò per tempo, ma se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati“.

Lukaku sostiene insomma che non ci sarebbe mai stata da parte sua la volontà di andare alla Juventus: “Qual è stata la più grande sciocchezza che ho letto? Che mi avrebbero detto che sarei andato in un certo club, ma non aveva alcun senso”, ha risposto il belga ripercorrendo la sua estate al centro delle voci di mercato. Alle fine Lukaku è arrivato in extremis alla Roma, dopo aver rifiutato offerte dall’Arabia Saudita: “Sono stato molto onorato che abbiano pensato a me. L’Al-Hilal è uno dei club più grandi. Ma alla fine delle conversazioni non ero convinto”.

Il belga ha sostenuto di essere rimasto sempre tranquillo, ma ha anche raccontato che un suo ex compagno di nazionale ha svolto un ruolo cruciale per favorire il suo approdo in giallorosso sul gong del calciomercato: “Devo ringraziare anche Radja Nainggolan per aver dato il contatto alla società. Mi ha parlato molto bene della Roma e dei tifosi. Naturalmente ho avuto anche molte conversazioni con José Mourinho prima di firmare”, ha spiegato Lukaku. Che dopo l’impegno con la Nazionale si troverà presto di fronte alla sua ex squadra: Inter-Roma è in programma il prossimo 29 ottobre. A San Siro lo attendono 50mila fischietti.