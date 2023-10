Ha licenziato una baby sitter di 27 anni affetta da una grave malattia, che è morta pochi mesi dopo. Per questo Lautaro Martinez è stato condannato a risarcire i genitori della ragazza. La sentenza è della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano : il giudice ha considerato quel licenziamento illegittimo, che secondo quanto riporta l’Ansa sarebbe avvenuto durante il periodo di “comporto” della donna, cioè nei giorni di malattia dopo avere ricevuto la diagnosi. Il campione del mondo – scrive sempre l’agenzia di stampa – avrebbe assunto la giovane, a sua volta di nazionalità argentina, otto mesi prima che accusasse i primi sintomi.

La versione fornita da Lautaro Martinez è invece molto diversa: innanzitutto, l’attaccante e capitano dell’Inter ha detto che la ragazza era “amica da una vita intera” e che è stata assunta quando era “già malata“. In un lungo messaggio pubblicato su Instagram, Lautaro ha spiegato di avere fornito un “grande aiuto” alla 27enne e di aver fatto molto per lei e la famiglia, aiutandola nel trovare un letto in ospedale, con le cure e pagando i biglietti dei viaggi aerei dei genitori.

“Ho deciso di restare in silenzio per tanto tempo per rispetto verso una famiglia che mai lo ha avuto nei nostri confronti. Ma non permetto che posso infangare la mia. Abbiamo assunto una persona che già era malata, amica da una vita intera, fin quando purtroppo non ha più potuto lavorare perché la malattia glielo impediva“, si legge nel messaggio. “Dopo aver fatto tanto per lei e la sua famiglia, facendoci carico dei biglietti per farli venire in Italia, di aiutarli trovando letti d’ospedale, aiutandola nelle cure e pensando all’alloggio per i suoi genitori che abbiamo dovuto convincere a venire a prendersi cura della figlia che stava morendo“, accusa ancora Lautaro. “Dopo aver dato tutto, hanno aspettato che la figlia morisse – continua il centravanti argentino – per cercare di ottenere soldi da noi e approfittare della situazione”. Adesso è arrivata la sentenza, che però condanna Lautaro. E lui conclude il messaggio dicendo: “Che tipo di persona bisogna essere per cercare di approfittare della morte di un figlio per fare soldi?“.