“Prego per quelle famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno di lutto, e chiedo che gli ostaggi vengano subito rilasciati”. Così Papa Francesco, al termine dell’udienza generale in Vaticano, in un appello sulla guerra in Israele. Papa Francesco chiede il rilascio immediato degli ostaggi presi negli scontri tra Hamas e Israele ed esprime la sua preoccupazione per l’assedio di Gaza. “È diritto di chi è attaccato di difendersi, ma sono molto preoccupato per l’assedio totale in cui vivono i palestinesi a Gaza, dove pure ci sono state molte vittime innocenti”, ha infatti aggiunto il Pontefice in chiusura.