Era ubriaco alla guida di un pullman e senza la patente corretta per farlo. Così, quando la polizia stradale ha provato a fermarlo per un controllo, ha proseguito dritto e ha fatto cambio di posto con il passeggero. È successo a Sassari, lungo la statale 131, dove dopo un breve inseguimento la pattuglia è riuscita a fermare i due autisti del van. Dai controlli il veicolo è risultato senza copertura assicurativa e l’autista che originariamente era al volante è stato colto in stato di ebrezza. Così come anche il suo compagno che ha acconsentito allo scambio di posto. Entrambi avevano un tasso alcolemico tre volte superiore alla norma. Sono stati sanzionati ed è stata ritirata loro la patente.

Secondo il testo definitivo del nuovo Codice della strada approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 18 settembre e che dovrebbe diventare legge entro il prossimo autunno, introduce il divieto assoluto di alcolici per chi si mette alla guida e prevede l’obbligo di installazione dell’alcol-lock per chi ha precedenti di guida in stato di ebrezza. Sono inoltre previste sanzioni più salate per chi viene colto ubriaco alla guida, con multe che vanno da un minimo di 724 euro a un massimo di 2900 euro. Si rischia poi la sospensione della patente fino a tre anni.