Una manciata di brillantini lanciati addosso al grido di “la vera democrazia è guidata dai cittadini”. Così Keir Starmer, leader dell’opposizione laburista britannica è stato interrotto praticamente all’inizio del suo intervento durante il congresso del partito in corso a Liverpool. Un giovane attività è riuscito a salire sul palco e ha lanciato addosso a sir Starmer dei glitter come a voler denunciare la sua linea troppo moderata su temi come l’economia e l’ambiente. “La politica ha bisogno di un aggiornamento – ha urlato il contestatore – Chiediamo la casa del popolo”. L’uomo è stato rapidamente allontanato dalla sicurezza, mentre la platea ha incoraggiato il leader con degli applausi. “Se pensa che questo mi dia fastidio non mi conosce”, ha detto quindi il leader laburista riprendendo il discorso dopo essersi tolto la giacca imbrattata.

Come riporta la Bbc, non è chiaro quale causa stesse promuovendo il contestatore. Dalla maglia indossata, però, sembra che l’uomo sia legato a un gruppo chiamato People Demand Democracy che chiede una riforma elettorale.