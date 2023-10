“In democrazia chi vince le elezioni governa ma non può permettersi di stravolgere i dettati fondamentali della Carta costituzionale, perché questo non è governare ma comandare. E queste cose in democrazia non sono sopportabili. Giorni fa si sono lamentati del fatto che in quella manifestazione dell’agosto 2018 si gridava: ‘Siamo tutti antifascisti’. Meno male. La nostra Costituzione è basata sull’antifascismo”. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) Rosy Bindi, ex ministra della Sanità ed ex presidente della Commissione antimafia, a proposito degli attacchi continui della Lega e di Fratelli d’Italia contro la giudice Iolanda Apostolico.

“Quell’ordinanza – spiega Bindi – , secondo me, è corretta e in punta di diritto. Poi si pronuncerà la Cassazione naturalmente, ma lei ha semplicemente disapplicato un decreto che viola le norme europee. Quindi è una magistrata che conosce il diritto e che evidentemente ha una certa sensibilità nei confronti dei problemi migratori”.

E sottolinea: “La giudice Apostolico conosce la materia e non capisco perché non dovrebbe occuparsene. Perché ha disapplicato un provvedimento del governo? Perché il governo non accetta un giudice a Berlino e a Catania? Questo è un attentato alla democrazia, è un attentato alle sacrosante regole dello Stato di diritto, della nostra Costituzione e della separazione dei poteri – aggiunge – Il dossieraggio su un magistrato dopo che ha firmato un’ordinanza che non piace al potere politico è un modo per violare i principi fondamentali dello Stato di diritto e della Costituzione”.

E conclude: “Se il video pubblicato da Salvini sui social provenisse dalle istituzioni, sarebbe abbastanza grave soprattutto per un motivo: evidentemente si possono far riemergere video di 5 anni fa perché c’è forse qualcuno sotto osservazione? Ma al di là di chi ha dato il video a Salvini, è grave il fatto che si risponda a un’ordinanza verso la quale lo Stato di diritto e la Costituzione prevedono il ricorso del governo in Cassazione, delegittimando chi l’ha scritta. È di una gravità incredibile”.