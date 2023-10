Nei giorni scorsi, giornali e politica hanno sollevato dubbi sulla provenienza del video diffuso dal ministro Salvini, che ritrae la giudice Iolanda Apostolico in una manifestazione pro migranti a Catania, nel 2018. Il filmato- come ricostruito dal Fattoquotidiano.it – sembra essere stato girato da un uomo che si aggirava dietro al cordone di polizia. Ma venerdì 6 ottobre la Questura del capoluogo etneo ha disconosciuto la paternità del materiale: “Si comunica che il video pubblicato non risulta tra gli atti d’ufficio relativi all’evento in questione”. Ora c’è un nuovo filmato inedito che può aiuta a ricostruire la vicenda. L’autore è il giornalista e videomaker de La Presse Stefano Bertolino e mostra un agente di polizia, con il casco antisommossa, filmare da una posizione corrispondente all’inquadratura delle immagini diffuse. E non c’è traccia di carabinieri in divisa o in borghese.

video gentilmente concesso da La Presse