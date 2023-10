La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha postato su X un video girato nella metropolitana di Roma in cui alcune persone che identifica come manifestanti della Cgil, scesa sabato in piazza contro il governo, intonano cori sessisti contro di lei. “Ho sempre rispetto del dissenso“, commenta, “ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi ‘slogan politici’ di alcuni militanti della Cgil. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il segretario Maurizio Landini, con la sua morale sempre pronta per gli altri”. Leggi Anche Cgil in piazza a Roma per la Costituzione con 100 associazioni (più Pd e M5s). Landini: “Qui comincia la lotta per cambiare il Paese”

Molti parlamentari di Fratelli d’Italia stanno commentando il video. “La dirigenza Cgil, sempre pronta ad alzare il dito e bacchettare chi non si adatta ai mutevoli diktat del politicamente corretto, dovrebbe fare qualche corso di aggiornamento ai suoi iscritti che indirizzano a Giorgia Meloni il più scontato e sessista degli insulti”, ha dichiarato il presidente di Fratelli d’Italia in Senato, Lucio Malan. “Dobbiamo forse pensare che la tutela della dignità delle donne sia principio che vale soltanto quando a essere colpite sono le donne di una parte politica e non sia valore universale?”, aggiunge la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione.