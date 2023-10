Voli cancellati, tratte sospese in attesa di potere assicurare la sicurezza dei passeggeri che, allo stato attuale, è tutto fuorché garantita. Sono varie le compagnie aeree che, a seguito dell’attacco di Hamas contro Israele, senza precedenti nei numeri e nella portata, hanno deciso di cancellare i voli, e alcune capitali stanno mettendo in guardia i propri cittadini dal raggiungere lo stato ebraico, tra i timori dii una ulteriore escalation in quella che da entrambe le parti viene definita una vera e propria “guerra”. Attualmente sul sito dell’aeroporto Ben Gurion sono tanti i voli in ritardo, parecchi quelli cancellati e diversi quelli che invece sono regolarmente partiti o atterrati. Tutto dipenderà dalle scelte delle compagnie aeree, le raccomandazioni dei Paesi e la situazione della sicurezza in Israele anche alla luce dello scambio di razzi con la Striscia.

Tutti i voli Ita Airways da e per Tel Aviv sono stati cancellati fino a martedì mattina e la compagnia di bandiera invita i passeggeri a verificare lo stato del volo sul sito e App prima di recarsi in aeroporto. Air France invece sospende i suoi servizi verso Tel Aviv fino a nuovo avviso e i voli da e per la capitale israeliana oggi e domani sono stati cancellati. Anche la tedesca Lufthansa ha cancellato tutti i voli da e per Israele fino a domani e informa che “le decisioni sul prossimo programma dei voli verranno prese all’inizio della settimana”. Infine anche Wizz Air ha annunciato la cancellazione di tutti i voli da e per Tel Aviv previsti oggi dall’Italia e contatterà i passeggeri interessati direttamente tramite e-mail o sms e fornirà loro opzioni di cambio prenotazione o rimborso, nonché di alloggio. Chi invece ha acquistato il biglietto presso agenzie di viaggio o agenzie online dovrà rivolgersi a loro per eventuali modifiche alle prenotazioni.

A partire dall’alba di ieri, con il passare delle ore, si sono moltiplicate le compagnie che hanno annullato i voli da e per lo scalo di Tel Aviv: decine di voli all’aeroporto Ben Gurion in partenza e arrivo per molte città del mondo, comprese capitali europee, sono stati cancellati. I viaggi da e per Bruxelles, Berlino, Varsavia, ma anche New Delhi, Francoforte e Vienna e diverse altre località, programmati fino all’alba di domenica, sono stati annullati, come riportato sul tabellone degli arrivi e delle partenze sul sito web dell’aeroporto.