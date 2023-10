Un poliziotto egiziano ha attaccato un gruppo di turisti israeliani nel parco archeologico di Alessandria d’Egitto. L’uomo ha aperto il fuoco “a caso” uccidendone due. Nell’attacco sarebbe stato ucciso anche un egiziano, mentre una quarta persona è rimasta ferita.

L’attacco è avvenuto nella zona del santuario Aumd al-Sawari nella zona di El Manshiyya. L’agente, che fa parte dei servizi di sicurezza della zona, è stato arrestato ed è ora trattenuto dalle autorità di polizia che si stanno occupando delle indagini, riferisce l’emittente egiziana Extra News citando una fonte della sicurezza.

La notizia è poi stata confermata dal ministero degli Esteri israeliano spiegando che c’è anche “un ferito israeliano in condizioni moderate”. Il ministero e l’ambasciata al Cairo “stanno collaborando con il Consiglio di sicurezza nazionale, l’ufficio del Primo ministro e l’Idf – si legge in una nota – nei confronti delle autorità egiziane al fine di rimpatriare i cittadini israeliani in Israele il prima possibile”.