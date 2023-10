In queste ore il fotografo palestinese Motaz Azaiza sta documentando in tempo reale sul suo profilo Instagram ciò che sta avvenendo nella Striscia di Gaza, con la rappresaglia dell’esercito israeliano in seguito al massiccio attacco a sorpresa di Hamas iniziato ieri mattina, sabato 7 settembre, all’alba. Azaiza mostra la distruzione lasciata dai raid aerei e la città in macerie, con la popolazione costretta a convivere con la paura degli attacchi aerei dell’Idf. Lui stesso, insieme ad altri colleghi reporter, ha trascorso la notte vigile, costantemente svegliato dai boati delle esplosioni.

immagini Instagram/Motaz_Azaiza