A Gaza si continua a morire sotto le bombe dell’Israel Defense Force. Quattro persone, riferisce l’agenzia di stampa statale palestinese Wafa, sono state uccise e altre sono rimaste ferite dopo che un aereo israeliano ha bombardato una scuola che ospitava sfollati nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza City. “L’attacco all’alba alla scuola al-Jaouni ha fatto seguito a una serie di attacchi aerei e di artiglieria notturni da parte delle forze israeliane su case residenziali e rifugi da nord a sud di Gaza”, riferisce Wafa.

Anche in Cisgiordania la situazione rimane tesa. Un palestinese è stato ucciso in scontri con l’esercito israeliano nei pressi di Tulkarem. Secondo Wafa, Karim Raeq Abd al-Raouf Amir (23 anni) è morto in ospedale per le ferite riportate. La stessa agenzia ha segnalato che negli scontri sono stati feriti anche altri due palestinesi, tra cui un adolescente. Nelle ultime 24 ore – ha ricordato la Wafa – negli scontri con Israele sono stati uccisi nell’area di Tulkarem quattro palestinesi.

Sul fronte diplomatico Israele torna ad alzare la voce. “Fino ad oggi non avete fatto nulla per il rilascio degli ostaggi! – ha detto l’ambasciatore israeliano all’Onu, Gilad Erdan, intervendo al dibattito del Consiglio di sicurezza -. Come potete chiedere un cessate il fuoco prima di fare tutto il possibile per riportare a casa gli ostaggi?”. “Se il Consiglio vuole davvero che la guerra finisca – ha aggiunto – dovrebbe mettere la questione della liberazione degli ostaggi in cima all’ordine del giorno”.

La crisi ha ripercussioni anche in ambiti non squisitamente diplomatici o politici. Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha stabilito che la richiesta della Federcalcio palestinese di espellere Israele dall’associazione non sarà messa ai voti durante il Congresso della Fifa che si terrà in Tailandia. La mozione sarà invece sottoposta a un comitato di esperti che invierà le sue raccomandazioni in merito alla Fifa entro il 20 luglio. La Federcalcio palestinese sostiene che la nazionale e i club israeliani dovrebbero essere penalizzati poiché il paese ha violato il diritto internazionale con l’occupazione dei territori palestinesi e per aver consentito alle squadre israeliane situate nelle aree occupate di competere nel campionato nazionale israeliano. Sostiene inoltre che, consentendo il razzismo e la discriminazione nelle aree sotto la giurisdizione della Federcalcio palestinese ed essendo complice delle offensive militari a Gaza, la Federcalcio israeliana ha violato gli statuti della Fifa. La Confederazione asiatica di calcio ha sostenuto la richiesta della Palestina di sanzioni contro Israele.