Ancora sirene ed una decina di forti esplosioni in serata in tutta Tel Aviv. Lo riferiscono i giornalisti della Cnn presenti nella capitale israeliana, secondo i quali non è chiaro se le forti esplosioni siano dovute a intercettazioni da parte dei sistemi antimissilistici israeliani o ai razzi che atterrano nel paese. Le Brigate Izzedine al Qassam, il braccio armato di Hamas, hannop affermato di aver lanciato stasera altri 150 razzi verso Tel Aviv. Il gruppo ha dichiarato su Telegram che si è trattata di “una risposta al bombardamento della torre residenziale nel centro di Gaza“.