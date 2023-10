Il ministero della Sanità palestinese a Gaza ha affermato che almeno 198 persone sono state uccise e almeno 1610 ferite nella regione, in seguito alla rappresaglia delle forze di difesa israeliane in risposta a un ampio attacco di Hamas in Israele. Il bilancio è arrivato dopo che Israele ha effettuato una serie di attacchi aerei a Gaza e si è scontrato con uomini armati alla recinzione di confine attorno al territorio costiero.