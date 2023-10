“Le differenze sono molte eppure ci sono delle tracce di lavoro che facciamo insieme, come quelle del salario minimo, la sanità e su questo stiamo lavorando bene”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a Foggia, parlando con i giornalisti sulle possibili linee di valutazione tra Azione, Pd e M5s. Calenda ne ha parlato nel corso di un incontro politico a sostegno del candidato sindaco del campo largo progressista Maria Aida Episcopo in vista delle amministrative del prossimo 22 e 23 ottobre. “Come lavoriamo bene – ha continuato Calenda – con il governo sulla cancellazione dell’abuso d’ufficio e su altre cose. Credo che l’importante sia sempre rimanere ancorati a cosa fa la politica, cos’è la proposta che fa e qual è il candidato. Se non si fa questo la gente si disamora perché si parla solo di destra e di sinistra e di coalizione”.