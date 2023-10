Scontro pepato a Coffee break (La7) tra Matteo Bassetti, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, e Marco Rizzo, presidente onorario del Pci e candidato alla guida della provincia di Trento con Democrazia Sovrana Popolare.

Il dibattito è incentrato sulla crisi della sanità pubblica e Rizzo osserva: “Il vero problema è il conflitto di interessi tra il pubblico e privato. Ma il conflitto di interessi è anche tra i grandi medici e le grandi case farmaceutiche. E lo ha Bassetti, come lui stesso ha spiegato. Io ho un’altra opinione: non basta ammettere o spiegare l’esistenza di questo conflitto di interessi. I medici non dovrebbero avere questo tipo di rapporti con le case farmaceutiche”.

“Avere conflitti di interessi vuol dire fare ricerca – replica Bassetti – E oggi, visto che non ci sono fondi di finanziamento, l’unico modo che abbiamo per fare ricerca scientifica è quello di farla con le aziende private, che investono nei nuovi antibiotici, nei nuovi farmaci oncologici e così via. Io in questo momento nella clinica che dirigo ho 27 studi di fase 3. Sa cosa sono? Forse non lo sa e glielo spiego”.

“Le do una notizia – ribatte Rizzo – Lo so”.

“Lei ha un atteggiamento puramente ideologico – rilancia l’infettivologo – come quello che ha sempre avuto nei confronti dei vaccini. Quindi, andiamo oltre questa polemica sterile portata avanti da lei e da alcune persone che la seguono”.

Dopo qualche minuto, Rizzo risponde: “Lei è diventato un personaggio pubblico, direi politico. Fa addirittura la pubblicità per la ristrutturazione delle case. Un personaggio politico come lei non può personalizzare quando replica. Come mai, ad esempio – chiede – ha voluto impedire a Genova la proiezione del film Invisibili sugli effetti avversi dei vaccini? E lei deve rispondere perché ormai, con tutte le possibilità che ha avuto dalle televisioni, non è più solo un medico ma è diventato un personaggio politico. Quindi, deve rispondere politicamente”.

“Lei parli di politica – controbatte Bassetti – e faccia parlare i medici degli aspetti sanitari”.

“Ma lei parla di ristrutturazione di case – ripete Rizzo – Non credo che sia il suo mestiere”.

A mettere un punto allo scontro è il conduttore Andrea Pancani che invita i due duellanti a vedersi per un caffè.