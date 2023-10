Il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga, di 6 mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo”. Lo riferisce il comunicato di Palazzo Chigi. Lo stato d’emergenza è stato dichiarato lo scorso 11 aprile. Proroga di un anno invece dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.