Ancora cariche e scontri tra manifestanti e polizia a Torino, dove studenti e attivisti hanno si sono riuniti per contestare la premier Giorgia Meloni, in città per il festival delle Regione. Dopo aver tentato più volte di superare i cordoni della polizia che voleva loro impedire di andare in piazza Carignano dove si trovava la premier, sono stati caricati dalle forze dell’ordine. Molti i momenti di tensione. Durante le cariche un giovane manifestante è stato colpito e ferito alla testa con un manganello.