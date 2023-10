Tensione e scontri a Torino durante il corteo di protesta organizzato dagli studenti contro Giorgia Meloni in città per il Festival delle Regioni. I manifestanti, diventati circa trecento, sono partiti da Palazzo Nuovo nel tentativo di raggiungere piazza Carignano. In via Principe Amedeo si sono spinti contro il cordone delle forze dell’ordine e ne è nato un parapiglia, con qualche manganellata. Poco dopo in via Lagrange c’è stato un lancio di uova all’indirizzo delle forze dell’ordine. La polizia li ha bloccati vicino a Via Po e il corteo ha cambiato strada.