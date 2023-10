Il re di Spagna Felipe VI ha affidato al leader socialista Pedro Sánchez l’incarico di formare un nuovo governo in seguito al fallimento del popolare Alberto Nuñez Feijóo, che aveva ricevuto la prima investitura dopo il “pareggio” alle elezioni generali dello scorso 25 luglio. A confermare la notizia la presidente del Congresso dei deputati Francina Armengol, dopo essere stata ricevuta dal monarca. Sánchez ha tempo fino al 27 novembre per formare il governo e ottenere la fiducia in Parlamento: alla prima votazione serve la maggioranza assoluta di 176 voti su 350, alla seconda è sufficiente la maggioranza relativa. In entrambi i suoi tentativi della scorsa settimana Feijóo ha ottenuto 172 voti.

