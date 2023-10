Almeno nove persone sono morte in seguito al crollo del tetto di una chiesa nella città costiera di Ciudad Madero, nel nord est del Messico. Tra le persone che hanno perso la vita c’è anche un neonato, tra i feriti tre bambini di cinque anni e due di nove anni. A riferire della tragedia è il portavoce della sicurezza di Tamaulipas, lo stato dove si trova l’edificio crollato (la parrocchia di Santa Cruz). Ci sono circa 50 feriti e almeno altre 20 persone sono rimaste intrappolate nella chiesa, sotto le macerie: al momento si sta lavorando per rimuovere i detriti e cercare eventuali sopravvissuti. Nelle operazioni sono coinvolti soldati, poliziotti, vigili del fuoco, paramedici e cani molecolari.

La polizia di stato ha riferito che nella parrocchia si stava per celebrare un battesimo e, al momento del crollo, si trovavano all’interno circa cento persone. In alcune immagini riprese da una videocamera di sicurezza si vede cedere l’intera volta di copertura dell’edificio. Secondo l’ufficio del portavoce della sicurezza statale, la causa del crollo sarebbe legata a un “cedimento strutturale”. Stando alla testata locale El Diario de Cudad Victoria, attorno all’edificio si sono riunite decine di persone in cerca dei propri familiari. Nel frattempo, il vescovo Jose Armando Alvarez ha rivolto su Facebook un videomessaggio in cui ha chiesto di “pregare per le vittime”. “Stiamo vivendo un giorno molto difficile”, ha affermato.