Stava facendo un riposino pomeridiano nel suo lettino, in un asilo nido di Paese, in provincia di Treviso, ma a un certo punto ha smesso di respirare e non si è più risvegliato: così un bambino di dieci mesi è morto, colto da un malore. Quando le educatrici, poco prima delle 15, si sono avvicinate alla culla e si sono accorte che il piccolo non dava più segni di vita, hanno subito chiamato i soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, con un’ambulanza e un’automedica, il Suem 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. La procura – come riporta Il Gazzettino – ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo nella quale sono indagate le maestre.

Sarà l’autopsia a determinare la causa del malore: secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un arresto cardio-circolatorio. La tragedia è avvenuta il 29 settembre nell’asilo nido Raggio di Luna in località Porcellengo di Paese: si tratta di una struttura per bambini da zero a 3 anni di proprietà della parrocchia, ma gestita dagli stessi amministratori dell’asilo nido Luna d’Oro di Quinto di Treviso. La responsabile della struttura e il suo legale non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

A parlare è stato invece il sindaco di Paese, Katia Uberti. “Sono sconvolta per quello che è successo”, si legge su TrevisoToday. “Le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza vanno alla famiglia colpita da questo lutto. Questa è una di quella notizie che non si vorrebbero mai sentire. Come Amministrazione faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per aiutare la mamma e il papà”. I genitori, una coppia di quarantenni di Castagnole, sono ancora sotto choc: appresa la notizia, sono stati colti da un malore e sono stati portati in ospedale.