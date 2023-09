“Io non credo che il salario minimo non sia la soluzione. Per me il salario minimo è troppo poco, troppo poco. Noi vogliamo il salario ricco, un salario che permetta alle famiglie di poter arrivare alla fine del mese”, le parole di Antonio Tajani nel corso di un confronto al Berlusconi Day di Paestum. Gli fa eco il segretario generale della Cisl Sbarra: “Si illude chi pensa che con un tratto di inchiostro sulla Gazzetta Ufficiale, magari mettendo una cifra minima, noi risolviamo il tema della povertà salariale e retributiva. Serve ben altro”.