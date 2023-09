Otto mesi fa il Policlinico di Tor Vergata, secondo policlinico universitario pubblico della Capitale, ha affidato tre appalti per la sua rete informatica, relativi anche alla tracciabilità e alla gestione in cloud di dati ospedalieri. Sono circa 11 milioni di euro in 4 anni destinati in larga parte a un raggruppamento di imprese guidato dal colosso Engeneering Ingegneria Informatica Spa e in parte minore a un altro, capeggiato da Vodafone Italia.

Sono tre delibere del gennaio 2023, contrassegnate con i numeri 21, 52 e 65. Curiosamente il direttore generale Giuseppe Quintavalle ha assegnato troppe parti in commedia al responsabile dei Servizi informativi del Policlinico, Giuseppe Guarnieri, indicato come proponente e soprattutto come Responsabile unico del procedimento (Rup) e al tempo stesso direttore dell’esecuzione del contratto. Per tutti e tre i contratti. Vuol dire che chi controlla il lavoro delle imprese dà anche il via libera ai pagamenti. In un certo senso se la canta e se la suona.

Non si può fare, così stabiliscono le Linee guida n°3 dell’Autorità anticorruzione (Anac) che dal 2016 disciplinano la figura del Rup, se non per appalti di modesto valore economico e limitata complessità. Al paragrafo 10.2 si legge: “Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi: a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico”, più altri su cui non ci dilunghiamo. A naso queste condizioni ci sono entrambe. Lo confermano, almeno in linea generale, anche dall’Anac.

Lunedì 25 settembre, ricevuta la segnalazione, abbiamo chiesto informazioni al Policlinico di Tor Vergata. Subito ci hanno risposto che la questione era “già stata evidenziata”. Poi l’impegno: “Oggi o domani saranno pubblicate le rettifiche alle delibere”. Non ne dubitiamo. Dev’essere stato un errore materiale, sfortunatamente ripetuto per ben tre volte otto mesi fa. Chissà come se ne sono accorti proprio adesso, nei giorni in cui la notizia è arrivata al Fatto. A quanto dicono l’hanno scoperto autonomamente perché le delibere, così ci spiegano, “sono state attenzionate dalla Direzione Amministrativa”. Una sorta di controllo di routine. Tutto è bene quel che finisce bene, la legalità sarà prontamente ripristinata.