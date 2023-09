Reti con anima in ferro per cercare di arginare il granchio blu: è l’esperimento messo in pratica dai pescatori nella Sacca di Scardovari, a Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Le reti sono state tirate dai soci del Consorzio cooperative del Polesine, circa 1.500 pescatori, a protezione di quattro porzioni di laguna per un totale di circa 20 ettari. Le reti sono state realizzate appositamente da un’azienda emiliana per proteggere il novellame, cioè le vongole neonate di piccolissime dimensioni che diventeranno vongole veraci filippine destinate al mercato nazionale e internazionale, deposte proprio all’interno del “recinto”.

Le reti sono state piantate, con un sistema di pompaggio, per oltre 30 centimetri sotto il fondale della laguna e l’obiettivo è quello di arginare il granchio blu che ha ridotto anche di oltre il 90% il prodotto degli allevamenti di molluschi soprattutto nelle lagune del delta del Po in provincia di Rovigo e Ferrara, dove lavorano cooperative per un totale di oltre 3 mila pescatori.