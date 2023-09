È scoppiato il caso Osimhen a Napoli. Sì, perché mentre i Campioni d’Italia attraversano un momento non facile per risultati e gioco dopo la sbornia scudetto, alcuni video su TikTok mettono in crisi il rapporto tra società azzurra e uomo simbolo della squadra, Victor Osimhen. Ad aprire il fronte le parole dell’agente del centravanti, Roberto Calenda, martedì sera: il procuratore parla di un video inaccettabile, poiché ritenuto “derisorio” nei confronti di Victor, pubblicato sull’account ufficiale TikTok del Napoli (contenuto poi cancellato) che porta il calciatore a valutare addirittura azioni legali contro il club. Cosa mostra il video? Il filo conduttore è il rigore sbagliato dal nigeriano contro il Bologna: si vede prima Osimhen chiedere animatamente la massima punizione, con le immagini accompagnate da una vocetta stridula che recita in continuazione “Gimme penalty, please”; poi l’attaccante sul dischetto e la stessa voce che recita: “Oh, you give me penalty, thank you” e infine il rigore calciato fuori in malo modo.

“Un fatto grave, del tutto inaccettabile e che crea un danno serissimo al giocatore” ha dichiarato Calenda, mentre nel mirino degli utenti è finito anche un altro contenuto del profilo TikTok della società azzurra, in cui compariva il volto di Osimhen, una noce di cocco in basso e la didascalia “I’m a coconut” (“Sono una noce di cocco”). Anche questo contenuto è stato poi rimosso. E visto che lo scontro è tutto social, in mattinata il numero 9 ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto che lo ritraggono in maglia azzurra: una mossa “forte” considerando che il calciatore è idolo assoluto della città e dei tifosi dopo l’ultima stagione da 30 gol. Uno scontro che arriva peraltro nello stesso giorno in cui il presidente De Laurentiis viene iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma, nell’indagine per falso in bilancio proprio in merito alle presunte plusvalenze fittizie per l’acquisto del nigeriano.

Non solo: in ballo dalla scorsa estate c’è la trattativa per il (maxi) rinnovo di Osimhen, a cifre mai pagate prima dalla società azzurra (si parla di 11 milioni a stagione), apparso imminente quando gli incontri tra Calenda e Adl in ritiro si sono intensificati e poi congelato. E chissà che dal congelamento si passi addirittura all’evaporazione delle ipotesi di rinnovo, come ipotizzato anche dall’amico giornalista di Osimhen, Oma Akatugba che su twitter ha scritto “Non ha firmato e non lo farà. Non voleva restare lì”. Insomma, un bel garbuglio, in cui manca la posizione ufficiale del Napoli, finora silente sulla vicenda: qualche indizio in più potrebbe arrivare in serata, col Napoli impegnato nella gara casalinga contro l’Udinese, Osimhen è convocato, si vedrà se scenderà effettivamente in campo.