Dopo la prima sconfitta in campionato, nella partita finita 4-2 contro il Sassuolo, la Juventus e il suo allenatore sono di nuovo sotto attacco: particolarmente critico nei confronti di Massimiliano Allegri è stato Daniele Adani, ex calciatore, oggi commentatore e opinionista televisivo, da sempre uno dei più feroci detrattori del tecnico livornese, con il quale non sono mancati memorabili screzi in diretta televisiva. Adani è intervenuto su Twitch alla Bobo Tv, nella puntata del lunedì dove si commenta l’ultimo turno di Serie A: nell’appuntamento del 25 settembre un argomento caldo è stato proprio il ko della Juve, insieme alle difficoltà del Napoli campione d’Italia e al filotto di vittorie dell’Inter. Il passo falso dei bianconeri sarebbe da attribuire, secondo Adani, non solo ai gravi errori individuali – quelli del portiere Szczesny e del difensore Gatti – ma anche al modo di allenare del ct livornese.

L’ex difensore di Inter, Brescia e Fiorentina ha cominciato il suo intervento paragonando la Juve a quella che forse è la principale favorita per lo scudetto. “L’Inter probabilmente è più avanti della Juventus per rosa e consapevolezza. Due anni fa arrivavano Inzaghi e Allegri, mentre l’Inter prendeva giocatori a zero la Juve pagava tanto. E Allegri è l’allenatore più pagato della Serie A”. Insomma, il tecnico bianconero non sarebbe stato capace di valorizzare i suoi costosissimi calciatori, nonostante sia arrivato in panchina nell’estate 2021, proprio come l’attuale allenatore dei nerazzurri. “Perché la Juve depotenzia i suoi giocatori? Volete farmi credere che i centrocampisti della Juve sono inferiori a Boloca e Matheus Henrique. La Juve ha pagato 50 milioni Bremer convocato dal Brasile, l’Inter ha preso Darmian e Acerbi a 0. E questa squadra non dovrebbe essere in corsa per lo Scudetto?”.

Sono molti i calciatori di alto livello andati via dalla Juve perché, secondo Adani, non avrebbero trovato il feeling tecnico con l’allenatore. “Se la Juventus lavora bene allora spiegatemi come mai giocatori come Paredes, che è campione del mondo è stato cacciato come uno degli ultimi pellegrini, come anche Di Maria non è stato preso in considerazione?. Così come De Ligt, Bentancur, Kulusevski, Ma anche Morata, che ha deciso il derby di Madrid, che è stato preso per fare il terzino. Chi ha ragione? Chi dice che la Juve non aveva la squadra forte quest’anno o due anni fa o quest’anno e non poteva vincere?”.

Insomma, il problema dei bianconeri sarebbe proprio Allegri. “L’unica cosa a cui mi riferisco sono la proposta calcistica e i risultati”. Quanto alla prima, per Adani è essenziale esprimere un buon calcio, il che evidentemente non è il caso di Allegri. Ma anche i risultati raggiunti dai bianconeri sono piuttosto deludenti. “La seconda Juve di Allegri: ha vinto 61 partite su 113 giocate. Una volta su due non vince. Allora non è vero nemmeno che conta vincere”. E infine, l’ultima stoccata al mister. “Io non ho nulla contro Allegri, mi spiace per come comunica, perché allontana la gente del calcio, a partire dai suoi tifosi, ma guardo le partite: Udine bene e poi Bologna, e chi l’ha fatta quella partita? Empoli e Lazio bene, poi il Sassuolo. Chi l’ha fatta quella partita?”.