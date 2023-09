“Basta con le lacrime, l’ho detto anche a Marta, che è inconsolabile, ma che deve trovare la forza di tornare in Parlamento perché è un suo diritto ma soprattutto un suo dovere“. Marta è Marta Fascina e a parlare è Paolo Berlusconi. Il fratello di Silvio che richiama la compagna dell’ex premier ed ex leader di Forza Italia. L’occasione è l’evento a Monza per sostenere la candidatura alle suppletive in Senato di Adriano Galliani. “Silvio c’è. Ci ha momentaneamente lasciato, ma c’è sempre”, ha detto un commosso ma sorridente Paolo Berlusconi, che poi ha appunto si è rivolto a Marta Fascina. La compagna del defunto fondatore di Forza Italia è in Parlamento dal 2018 e già durante la scorsa legislatura si era distinta per la scarsa presenza nell’Aula di Montecitorio, collezionando il 74% di assenze.

Il messaggio “è smettere di piangere e dirci e dirvi che dobbiamo essere sereni e addirittura felici, perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere” Silvio Berlusconi, “di amarlo e di viverlo”. Nel suo intervento Paolo Berlusconi definisce Galliani “un pezzo di Silvio“. E poi annuncia che il prossimo 29 settembre, giorno in cui l’ex premier avrebbe compiuto 87 anni, “in Regione Lombardia il governatore Attilio Fontana dedicherà la sala Belvedere a Silvio Berlusconi”. “In politica la riconoscenza esiste molto raramente. E’ finalmente un atto di riconoscenza che Milano tributa a chi ha creato un’urbanistica diversa, a chi ha preso il Milan e l’ha portato sul tetto del mondo, a chi ha creato una televisione creando così tanto sviluppo nel Paese, a chi ha creato un partito che ha cambiato le sorti del nostro Paese”, ha aggiunto il fratello minore dell’ex leader di Fi.