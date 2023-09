Il deputato napoletano dell’alleanza Verdi-Sinistraha pubblicato sulla sua pagina Facebook il video di una lite tra due persone in una diretta live su. Uno dei protagonisti è un ragazzinodi origine campana, che a un certo punto agita ile, davanti alla sua ragazza anche lei collegata, minaccia l’altra persona. “Cuore mio, scegli tu quanti colpi vuoi che metta nel caricatore” dice rivolgendosi alla giovane. “Abbiamo denunciato quanto visto alle forze l’ordine e segnalato il video in questione” ha dichiarato Borrelli. “Crediamo che sia arrivato il momento di prendere una decisione sui social network, soprattutto per ciò che riguarda Tik Tok, e scegliere un piano di intervento che possa quantomeno limitare e contrastare lache vanno ad alimentare lache già si sta allargando sempre più a macchia d’olio, soprattutto tra le nuove generazioni. Bisogna soprattutto tutelare e proteggere i minori da questa deriva e prevedere un piano di rieducazione”