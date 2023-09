Si sono tenuti i funerali di Stato in forma laica, alla Camera dei Deputati, per il presidente Giorgio Napolitano. Il feretro dopo aver lasciato il Senato, dove era stata adibita la camera ardente, è arrivato a Montecitorio alle 11:30. Tra i presenti, oltre alle più alte cariche della Repubblica, anche personalità internazionali come il presidente francese, Emmanuel Macron, l’ex presidente Francois Hollande e il presidente della repubblica Federale di Germania Frank-Walter Steinmeier. In piazza circa 150 persone hanno seguito l’orazione funebre attraverso il mega schermo predisposto in piazza di Montecitorio, applaudendo l’arrivo del feretro.