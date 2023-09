“Non penso a un nuovo piano casa modello torri del Gratosoglio e via Mecenate. Penso a un piano casa anche per tutta quella borghesia che non è né bianca né nera, non è abbastanza indigente ma non è sufficientemente benestante”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, intervenendo all’assemblea di Assimpredil-Ance a Milano. “Abbiamo un’altra riunione domani per disegnare dei quartieri che pensino al 2050 – ha sottolineato Salvini – non all’esigenza degli attendati davanti al Politecnico” ha aggiunto facendo riferimento alla protesta degli studenti universitari contro il caro-affitti. “Agli studenti – ha spiegato – andrà il villaggio olimpico dopo il 2026”.