Ha vinto per un solo delegato, Caterina Conti, ed è la nuova segretaria del Pd del Friuli Venezia Giulia. Il suo sfidante era Franco Lenarduzzi, Sindaco di Ruda, appoggiato dalla minoranza del partito. Ma informalmente anche da Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd. La quale, pur tenendoci a far sapere che non aveva tempo di occuparsi del Congresso regionale, ha lavorato per Lenarduzzi attraverso il suo uomo di riferimento, Gianni Torrenti, assessore in Regione, quando lei era Presidente.

Conti, professoressa di scuola media, era già stata segretaria provinciale dei dem (posto dal quale si era dimessa) ed era già stata candidata alla Camera nell’uninominale di Trieste alle ultime politiche, senza essere eletta. Alla fine, ce l’ha fatta contro ogni aspettativa. Ma è la dinamica del congresso regionale friulano a essere interessante: Conti, che nasce come cuperliana, infatti, fa parte della filiera che va da Andrea Orlando a Peppe Provenzano, passando per Marco Sarracino. Ha vinto lei, dopo un congresso che ha visto un certo disimpegno da parte della segretaria, Elly Schlein, ma non, appunto, della sua maggioranza.

La proclamazione ufficiale si avrà domani, perché è in corso il controllo dei voti di Udine. Ma intanto, tra i maggiorenti friuliani, c’è pure chi, a urne appena chiuse, non si fa mancare il commento amareggiato: “Si è fatta eleggere per poi farsi mettere in lista alle prossime elezioni politiche”. In quel caso, però, per spuntarla, dovrà vedersela proprio con Serracchiani.