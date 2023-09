Botta e risposta con polemica tra la stampa e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Consiglio Competitività a Bruxelles, scatenata da una domanda sulla marcia indietro al tetto del prezzo dei voli nel dl Asset. “Capisco che appartiene a una categoria privilegiata e quindi non si rende conto di quello che invece riguarda i cittadini che vivono di stipendi a reddito basso e a cui noi dobbiamo guardare e garantire – ha detto il ministro a un giornalista – Noi tuteliamo i più deboli, se ne faccia una ragione, tuteliamo i più deboli perché questo è il compito costituzionalmente garantito che il governo deve assicurare”. Lo scontro con la stampa è iniziato dopo che Urso aveva spiegato che “in Sicilia e in Sardegna i cittadini devono prendere un volo all’ultimo secondo per portare un congiunto negli ospedali del Nord Italia. Ma quando non possono farlo, per via del costo del trasporto aereo, viene colpito il diritto fondamentale alla salute”. A quel punto un cronista gli ha fatto notare che la spiegazione era “demagogica”, perché forse “vale la pena assicurare il diritto alla salute direttamente in Sardegna o in Sicilia, non solo in Lombardia“.