Lo ha presentato – e tutti i deputati della Camera dei Comuni del Canada, più di una volta, si sono alzati ad applaudirlo – come “un veterano ucraino-canadese della Seconda Guerra Mondiale che ha combattuto per l’indipendenza dell’Ucraina contro i russi” e “un eroe ucraino e un eroe canadese”. Peccato che il presidente dell’istituzione, Antony Rota, ha ignorato che l’ospite – presente nel giorno in cui Zelensky era in visita nel Paese – avesse prestato servizio nelle SS, combattendo coi nazisti durante la seconda guerra mondiale. Si tratta di Yaroslav Hunka, un immigrato ucraino di 98 anni, presente sugli spalti della House of Commons.

A denunciare l’episodio – che ha sollevato numerose polemiche – è stata l’associazione di difesa della comunità ebraica in Canada, gli Amici del Centro Simon Wiesenthal (Fswc) che ha preteso le scuse. I commenti fatti all’interno dell’aula, ha fatto sapere l’associazione, “ignorano il fatto che il signor Hunka ha prestato servizio nella 14a divisione Waffen Grenadier delle SS, un’unità militare nazista i cui crimini contro l’umanità durante l’Olocausto sono ben documentati. Il fatto che un veterano che ha prestato servizio in un’unità militare nazista sia stato invitato e ricevuto una standing ovation in Parlamento è scioccante”, ha aggiunto l’associazione.

Da qui le scuse del presidente della Camera. “Venerdì (…) dopo il discorso del presidente dell’Ucraina, ho salutato una persona in tribuna e poi ho appreso nuove informazioni che mi fanno pentire di averlo fatto”, ha detto il signor Rota in una nota diffusa ieri. “Vorrei in particolare offrire le mie più sincere scuse alle comunità ebraiche in Canada e nel mondo”, ha continuato, aggiungendo “che sono l’unico responsabile di questa iniziativa e mi assumo la piena responsabilità delle azioni”. L’ufficio del primo ministro Justin Trudeau ha negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, riaffermando la propria indipendenza dal presidente della Camera in un comunicato pubblicato su X, ex Twitter.