Un uomo di 49 anni è morto e il figlio è ricoverato in gravi condizioni dopo che entrambi sono stati investiti da un’automobilista mentre erano in bici. È successo ad Antignano, in provincia di Asti, nel tardo pomeriggio di sabato 24 settembre. Il bimbo, di sei anni, è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato in prognosi riservata. Appena arrivato in ospedale presentava un trauma cranico severo. Non ce l’ha fatta invece il padre, Enrico Montanera, tecnico radiologo in servizio all’ospedale di Asti.

A investire i due, sul tratto di strada che da Antignano va verso la frazione di Gonella, un uomo di 72 anni, residente nello stesso comune. Secondo una prima ricostruzione, a causare l’incidente è stato il riflesso del sole che ha abbagliato il guidatore, ma la dinamica esatta rimane da chiarire. Secondo gli ultimi dati raccolti dall’osservatorio ciclisti di Asaps (Associazione sostenitori e amici della polizia stradale) dal 1° gennaio al 17 settembre 2023 sono 144 i ciclisti morti sulle strade italiane. Recenti casi di cronaca, in particolare a Milano, hanno scatenato la protesta dei cittadini in diverse città per richiedere più sicurezza sulle strade.