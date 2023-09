Un uomo di 56 anni, Giovanni Giannone, ha perso la vita durante una colonscopia eseguita all’ospedale Maggiore di Modica, in provincia di Ragusa. L’uomo era entrato in ospedale per sottoporsi all’esame e non aveva alcuna patologia, secondo le prime informazioni. Per questo la procura ha aperto un’indagine sul suo decesso, disponendo l’autopsia sul suo corpo e sequestrando la cartella clinica. Nel registro degli indagati per omicidio colposo sono stati iscritti i medici e gli infermieri che hanno preso parte alla colonscopia.

La colonscopia è infatti un esame diagnostico non considerato a rischio, a cui si sottopone gran parte della popolazione almeno una volta nella vita che, per via endoscopica, effettua una verifica delle condizioni di colon e apparato digerente. Secondo quanto ricostruito dalla moglie nella denuncia presentata all’autorità giudiziaria, durante lo svolgimento dell’esame la situazione è precipitata. La donna ha riferito di come all’improvviso nella stanza dove era in corso l’esame sono entrati e usciti diversi medici e che il nervosismo era palpabile.

Foto di archivio