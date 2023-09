Beppe Grillo, dopo aver incontrato questa mattina il leader del M5s Giuseppe Conte, ha lasciato l’hotel Forum di Roma. Anche Grillo, come Conte, non si è fermato con giornalisti ma entrando in macchina ha risposto a una domanda dei cronisti, che gli chiedevano dell’incontro tra Antonio Tajani e il presidente del partito comunista cinese, facendo finta di parlare in cinese.