È stato un arresto violento e inaspettato, di fronte a bambini piccoli e con l’utilizzo del taser quello che ha riguardato Johnny Mims, direttore della banda della Minor High School, una scuola superiore dell’Alabama (Usa). Le accuse nei suoi confronti sono quelle di condotta ostile, resistenza all’arresto e molestie in seguito all’incidente, in particolare per essersi rifiutato di impedire ai suoi studenti di suonare mentre la gente usciva dallo stadio dopo una partita di football e il suo arresto è stato ripreso in un video alquanto scioccante pubblicato poi sui social media.

Come ricostruisce La Stampa, la polizia di Birmingham sostiene che Mims si è rifiutato di dire alla sua band di smettere di suonare mentre gli agenti cercavano di far uscire la gente dallo stadio dopo la fine di una partita di football del giovedì sera. Nel video si vede un gruppo di persone mentre discute ad alta voce con Mims poco prima che un agente di polizia usi un taser per neutralizzarlo. Successivamente si sentono alcune voci di una donna che grida: “Davanti ai bambini?”. Il portavoce della polizia di Birmingham, l’agente Truman Fitzgerald, ha dichiarato che Mims ha opposto resistenza all’arresto e ha spinto l’agente prima di essere stordito con un taser mentre i funzionari scolastici hanno dichiarato lunedì che Mims sarà messo in congedo amministrativo, con retribuzione, mentre le indagini proseguono.