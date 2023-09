I numeri sono impietosi, quanto il 7 a 0 subito dalla Roma: un avvio da campionato segnato da 4 sconfitte, 0 gol fatti e 12 incassati. Così dopo appena 4 giornate salta la prima panchina in Serie A ed è quella dell’Empoli ultimo in classifica: il club ha esonerato il tecnico Paolo Zanetti. Al suo posto la panchina è stata affidata ad Aurelio Andreazzoli, che ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione.

“A mister Zanetti, protagonista della cavalcata che nella stagione passata ci ha condotto alla salvezza, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi”, si legge nel comunicato ufficiale della società toscana. L’Empoli che nella passata stagione aveva stupito per il bel gioco e per l’esplosioni di alcuni giovani, da Baldanzi a Cambiaghi, sembra improvvisamente sparito. Ad Andreazzoli il compito di rianimarlo: il tecnico di Massa con i toscani conquistò una promozione in Serie A nel 2018. L’anno dopo arrivò però la retrocessione immediata. Nell’estate 2021 Andreazzoli è tornato alla guida dell’Empoli in Serie A: sotto la sua gestione gli azzurri hanno questo volta raggiunto la salvezza con tre giornate di anticipo, totalizzando 41 punti. L’ultima esperienza del tecnico è stata la passata stagione sulla panchina della Ternana.