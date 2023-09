Questa Champions League vale doppio, soprattutto per Milan e Napoli. Sapete perché? L’edizione 2023/24 al via questa settimana non sarà solo l’ultima prima del passaggio al girone unico, ma servirà anche a definire le squadre europee qualificate al nuovo Mondiale per club a 32 squadre che si terrà nel 2025. E’ importante? Sì, innanzitutto per il portafoglio: il montepremi della competizione sarà sui 2,5 miliardi di euro.



Esserci quindi può fare la differenza, ma l’Italia potrà qualificare al massimo due squadre. Attualmente, in base al ranking delle ultime stagioni, l’unica quasi certa di esserci è l’Inter: già arrivando agli ottavi, avrebbe la sicurezza matematica. In lizza poi c’è la Juventus, che però quest’anno è fuori dalle coppe e rischia di essere superata. Per la Lazio è durissima, perché parte molto indietro. Milan e Napoli, invece, dopo l’ultima grande stagione europea, hanno la loro occasione: se una delle due riuscirà a fare abbastanza punti da superare i bianconeri, strapperà il biglietto per volare negli Usa e partecipare alla grande abbuffata offerta dalla Fifa.

I criteri del nuovo Mondiale per club

32 squadre partecipanti divise in 8 gruppi. Per l’Europa si qualificheranno 12 squadre: le ultime quattro vincitrici della Champions League (dal 2021 al 2024) più le 8 con il miglior ranking Uefa nell’ultimo quadriennio, ma relativo solo alla Champions. In più, c’è il vincolo di avere massimo due squadre per nazione. Le inglesi porteranno già Chelsea e Manchester City che hanno vinto la coppa, quindi nessun’altra squadra potrà qualificarsi tramite il ranking ma solo vincendo a sua volta la competizione. Per lo stesso motivo, la Spagna ha un solo posto a disposizione, l’altro è già del Real Madrid.

La situazione attuale del ranking (inglesi e Real escluse)

Bayern Monaco 84 punti

Psg 66 punti

INTER 60 punti

Benfica 49 punti

JUVENTUS 47 punti

Porto 45 punti

Borussia Dortmund 44 punti

Barcellona 42 punti

Lipsia 39 punti

Siviglia 36 punti

MILAN 35 punti

Salisburgo 30 punti

NAPOLI 29 punti

…

LAZIO 21 punti