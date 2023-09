Nemmeno il tempo di festeggiare l’esordio in Serie A, che per il portiere del Monza Alessandro Sorrentino è arrivata la brutta notizia. Sua madre 56enne è stata aggredita in casa da un ladro coperto da passamontagna che impugnava un cacciavite con cui l’ha ferita di striscio al braccio e al collo. L’episodio è avvenuto martedì mattina a Mozzagrogna (Chieti), dove la famiglia del calciatore gestisce un frantoio. Sorrentino, 21enne ex Pescara, domenica ha giocato da titolare in Monza-Lecce, match valido per la quarta giornata di Serie A e terminato 1 a 1.

Durante l’aggressione la 56enne si è difesa con la sua borsa a tracolla rimediando fortunatamente solo qualche graffio per il colpo sferrato. Dopo i momenti concitati e di paura, il ladro è fuggito ed è ricercato dai carabinieri del Norm della compagnia di Ortona e stazione di Fossacesia. I militari hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti in zona, già al centro di numerosi altri furti nell’ultimo periodo. Si procede per tentata rapina dal momento che il malvivente era armato.