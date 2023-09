Una forte perturbazione ha colpito la Lombardia nel pomeriggio di lunedì 18 settembre. Le province maggiormente interessate sono quelle di Como e Monza-Brianza. In particolare nel comune di Blevio, in provincia di Como, una frana ha interrotto la provinciale trasformando le strade in fiumi di fango. Ecco le impressionanti immagini.

Video Facebook/Sei un vero bleviano se…